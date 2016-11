Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen Der TV-Film: "Jack the Ripper!" D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Sie ist durch Jugendfilme wie "Sommer" an der Seite von Jimi Blue Ochsenknecht oder "Die wilden Hühner" als Melanie bekannt geworden. Mittlerweile ist die 27-Jährige aus der deutschen Schauspielerwelt nicht mehr wegzudenken! Mit uns spricht sie am Dienstag über ihren neuen Film "Jack the Ripper!" Die bekannte Geschichte des Londoner Serienmörders aus dem 19. Jahrhundert wird hier von einer ganz anderen Seite aufgerollt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Killing, Karen Heinrichs Gäste: Gäste: Sonja Gerhardt (Schauspielerin) Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen

