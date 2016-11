Sport1+ 17:45 bis 18:45 Fußball Die Premier League Highlights 13. Spieltag Merken Vorhang auf für das Highlight-Magazin der Premiere League auf SPORT1: Am Montagabend wird das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. Neben den zahlreichen internationalen Superstars wie Zlatan Ibrahimovic und Paul Pogba (beide Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City) oder Cesc Fabregas (FC Chelsea) stehen natürlich auch die deutschen Kicker wie Mesut Özil und Per Mertesacker (beide FC Arsenal), Ilkay Gündogan und Leroy Sane (beide Manchester City) oder Emre Can (FC Liverpool) im Fokus. Dazu sind mit Jürgen Klopp (FC Liverpool), Pep Guardiola (Machester City) oder Jose Mourinho (Manchester United) auch auf der Trainerbank große Namen vertreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie