RTL II 22:15 bis 00:15 Dokumentation Pop Giganten Weihnachts-Hits D 2016 2016-12-01 23:15 Merken Die Musik-Doku "Pop Giganten: Weihnachts-Hits" erzählt die Geschichten hinter den modernen Weihnachtsklassikern. Chris Reas besinnliches "Driving Home For Christmas", erstmals veröffentlich im Jahr 1988, entstand zu einer Zeit, als der Sänger und Gitarrist noch unbekannt und knapp bei Kasse war. Um Geld zu sparen, fuhren er und seine Frau Joan mit dem Auto zur Weihnachtsfeier zu seinen Eltern. Während eines Staus hatte Chris die Idee zu dem Song. Jeder kennt George Michaels Welthit "Last Christmas". Nur wenige wissen, dass der Sänger bei der Veröffentlichung im Jahr 1994 von Barry Manilow des Plagiats bezichtigt wurde und man sich außergerichtlich einigte. Geschadet hat es dem Erfolg des Songs nicht: "Last Christmas" erobert jedes Jahr erneut die Charts und macht George Michael jährlich um rund 8 Millionen Euro reicher. Kommentiert werden die Songs und Geschichten von Prominenten wie Sänger Jay Khan, Schauspielerin Jeanette Biedermann und dem Moderatoren-Ehepaar Giovanni und Jana Ina Zarrella. Ebenso kommt Musikproduzent Alex Christensen zu Wort, der mit und für Helene Fischer 2015 ihr erfolgreiches Weihnachtsalbum produziert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pop Giganten