RTL II 18:00 bis 19:00 Dokusoap Köln 50667 D 2016 2016-11-30 12:55 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jule steckt zum ersten Mal in ihrem Leben in einer finanziellen Notlage, weil sie Nebenkosten nachzahlen muss. Als ihre Mutter anbietet, die Rechnung zu begleichen, ist Jule aber zu stolz das Geld anzunehmen. Michelle hat einen Bewerbungsgespräch-Marathon vor sich und muss sich zähneknirschend darauf einlassen, Kevins Cousins mitzunehmen. Als Michelle wegen der Chaoten zu spät zu einem Bewerbungsgespräch kommt, macht sie die Jungs zur Schnecke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667