Die 26-jährige Madeleine und ihr Mann Daniel (33) sind erst vor Kurzem von Nordrhein-Westfalen nach Bayern gezogen. Doch die zweifache Mutter fühlt sich noch nicht wirklich heimisch. Leider will Daniel weder mit ihr noch mit den Kindern Jason (1) und Jan (6 Monate) etwas unternehmen. Und wie soll Madeleine dann neue Bekanntschaften knüpfen? Die Neu-Bayerin ist frustriert und erhofft sich von einer Teilnahme bei "Frauentausch" Abwechslung. In der Familie von Janine (24) und Torben (27) läuft alles in geregelten Bahnen. Fynn (8 Monate) ist ein Wunschkind und wird geliebt, gepflegt und gehegt. Die gelernte Krankenschwester macht die Hausarbeit, Montagearbeiter Torben den Rest. Schließlich gibt es bei einem frisch gekauften Haus und einem 3.500 Quadratmeter großen Grundstück viel zu renovieren, reparieren und werkeln. Beide fühlen sich in ihrer Partnerschaft rundum glücklich und teilen das gleiche Hobby: getunte Autos. Jetzt tauschen die bodenständige Janine und die gelangweilte Madeleine für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit.