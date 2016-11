RTL II 05:55 bis 06:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Mutter verweifelt gesucht / Eltern werden ist nicht schwer D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 20-jährige Mona findet ihre zwei Geschwister Ava (9) und Maxi (14) alleine in der Wohnung vor. Von ihrer Mutter Iris fehlt seit einer Woche jede Spur. Das Jugendamt droht, die Kinder in Pflegefamilien unterzubringen, wenn Iris nicht bis morgen zurück ist. Ist der alleinerziehenden Mutter etwas passiert? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Sandy Winterfeld und Milan Djuric übernehmen den Fall und müssen Mona unbedingt rechtzeitig finden. Danach beauftragt die 38-jährige Ulrike die Privatdetektive. Giulia Peroni und Thomas Berg sollen die Kinder der frischgeschiedenen Frau beschützen, während sie auf einer wichtigen Geschäftsreise ist. Ulrike fürchtet, dass ihr Ex-Mann Matthias die Kinder Tristan und Marta während der Abwesenheit ihrer Mutter entführt. Damit hatte er gedroht, nachdem er den Prozess um das alleinige Sorgerecht verloren hatte. Lässt der Vater seinen Worten tatsächlich Taten folgen? Giulia Peroni und Thomas Berg müssen bei diesem Einsatz starke Nerven beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 285 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 45 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 45 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 45 Min.