ProSieben 15:10 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Das Mittelerde-Paradigma USA 2007 2016-11-30 08:30 16:9 Merken Penny lädt die vier Physiker Leonard, Sheldon, Howard und Raj zu einer Halloween-Party ein. Die Männer sind begeistert - würden sie nicht alle mit dem gleichen Kostüm ankommen. Nachdem sie sich umkostümiert haben, geht's auf zur Party - doch sie sind die ersten Gäste. Mit der Zeit füllt sich die Wohnung, und auch Kurt ist mit von der Partie. Leonard versucht, Pennys Exfreund die Stirn zu bieten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Brian Patrick Wade (Kurt) Rachel Cannon (Patty) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: David Goetsch Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6