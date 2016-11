RTL 22:15 bis 23:10 Serien Shades of Blue Guter Bulle, böser Bulle USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Saperstein gestorben ist, fährt Harlee zu Wozniak, um ihn wegen des Mordes zur Rede zu stellen. Unterdessen bringt ihre Tochter Christina ihren Freund Manny mit nach Hause, der Platzwunden im Gesicht hat. Er behauptet, Streifenpolizisten hätten ihn grundlos verprügelt. Christina bittet daraufhin Wozniak und Tess um Hilfe, denn ihre Mutter weiß nichts von ihrem Freund. Am nächsten Morgen treffen sich die Polizisten im Kühlraum, wo Wozniak versucht, das Team zusammenzuhalten. Harlee stürmt raus und wird kurze Zeit später vom FBI aufgesucht. Sie verlangen von ihr einen Beweis für Wozniaks Mord an Saperstein. Außerdem erfährt sie, dass es eine Zeugin für den Mord an Rita gibt, die Miguel entlasten könnte. Doch Wozniak wusste bereits von der Zeugin und hat dafür gesorgt, dass sie schweigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Sarah Jeffery (Cristina Santos) Originaltitel: Shades of Blue Regie: David Boyd Drehbuch: Nikki Toscano Kamera: Stefan Czapsky Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin