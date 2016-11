RTL 21:15 bis 22:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Der Tote im Bär USA 2005 2016-11-29 01:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken In einem kleinen Städtchen in den Bergen wird ein Schwarzbär tot aufgefunden. Bei seiner Obduktion findet die Tierärztin Denise eine menschliche Hand in seinem Magen. Das FBI und das Jeffersonian Institut werden eingeschaltet. Booth und Brennan dürfen einen kleinen Ausflug in die Berge machen. Während die beiden versuchen, sich in der Kleinstadt einzuleben und mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen, stellen Zack und Hodgins fest, dass bei den menschlichen Knochenresten, die in dem Bären gefunden wurden, Bissspuren zu erkennen sind. Es sind die Bissspuren eines Menschen. Bevor der Bär seine Beute gefressen hat, hat sich ein Kannibale über die Opfer hergemacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) Eric Millegan (Zack Addy) TJ Thyne (Dr. Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Jonathan Adams (Dr. Daniel Goodman) Alex Carter (Dr. Andrew Rigby) Originaltitel: Bones Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Laura Wolner Kamera: Cort Fey Musik: Peter Himmelman Altersempfehlung: ab 12