RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Das Monster im Mörder USA 2016 2016-11-29 00:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Mitten in einem belebten Park wird eine Leiche einer Frau gefunden. Ungewöhnlich ist, dass die Haut der Toten keinerlei Leichenwachs aufweist und die Gelenke mit Drähten fixiert sind. Offensichtlich hat der Mörder die Leiche präpariert und anschließend im Park abgelegt. Bei der Toten handelt es sich um Allison Monroe, die vor sechs Monaten von ihrem Mann als vermisst gemeldet wurde. Ein ähnlicher, nicht identifizierter Skelettsatz, befindet sich im Knochenraum des Jeffersonian. Arastoo und Hodgins untersuchen beide Überreste und erkennen ähnliche Verletzungen, was darauf schließen lässt, dass es sich bei dem Täter um einen Serienmörder handeln muss. Bei einer Razzia auf einem entlegenen Bauernhof wird ein Mann namens Georg Gibbons verhaftet, nachdem die Ermittler Habseligkeiten der Opfer in seinem Haus gefunden haben. Doch schon bald keimen Zweifel auf, dass es sich bei dem Verdächtigen tatsächlich um den Serienmörder handelt. Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) T.J. Thyne (Jack Hodgins) John Boyd (James Aubrey) Pej Vahdat (Arastoo Vaziri) Originaltitel: Bones Regie: Randy Zisk Drehbuch: Michael Peterson Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 16