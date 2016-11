ProSieben 08:55 bis 09:25 Comedyserie The Big Bang Theory Erregungsfaktor: Null USA 2007 16:9 Merken Leonard lauert Penny auf - nur um dann festzustellen, dass sie schon anderweitig knutscht. Nach einem Besuch im Tanzstudio, bei dem er keine Frau angesprochen hat, kommt er auf die Idee, seine Kollegin Leslie zu fragen, ob sie mit ihm ausgehen möchte. Doch Leslie will den Abend abkürzen und versucht Leonard gleich zu küssen ... Sheldon spricht Leonard Mut zu: Er solle Penny erstmal zu einem Date ausführen, ehe er die Flinte ins Korn wirft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Sara Gilbert (Leslie Winkle) Allen Nabors (Doug) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver