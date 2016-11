ProSieben 05:55 bis 06:15 Comedyserie How I Met Your Mother Ted Mosby, Architekt USA 2006 16:9 HDTV Merken Ted und Robin haben ihren ersten Streit, weil er ständig über seinen Job jammert. Die beiden verbringen den Abend getrennt, um mit ihren Freunden darüber zu sprechen. Als Robin Ted wenig später aufsuchen will, muss sie erfahren, dass er mit einer anderen Frau ausgegangen ist. Der Türsteher einer Bar verrät ihr schließlich, dass Ted mit der Fremden zu ihr nach Hause gegangen ist. Ohne zu zögern, folgt Robin den beiden in die Wohnung und macht dort eine interessante Entdeckung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Joe Manganiello (Brad) Joe Nieves (Carl) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas, Kristin Newman Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

