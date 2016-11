RTL NITRO 03:00 bis 03:45 Krimiserie Magnum Folge: 39 Der doppelte Higgins USA 1982 HDTV Live TV Merken Higgins muss zu seiner Schande gestehen, dass er einen missratenen Halbbruder hat, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Dieser Elmo Ziller ist ein texanischer Rodeo-Veranstalter, der mit seiner Show durch die Lande zieht. Schließlich landet er auch auf Hawaii, wo Lexi, Elmos Tochter, Magnum um Hilfe bittet, ihren Vater zu beschützen, da ihm jemand nach dem Leben trachtet. Marcella, Elmos vulgäre Frau, will an sein Geld kommen und hat zwei Gangster engagiert, die ihn umbringen sollen. Magnum glaubt, Higgins habe sich mit ihm einen Scherz erlaubt, als er Elmo das erste Mal gegenübersteht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Sullivan Magnum) John Hillerman (Orville "Rick" Wright) Larry Manetti (Jonathan Quayle Higgins III.) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Robin Dearden (Lexi Ziller) John Dennis Johnston (Gangster) Med Flory (Gangster) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Mike Vejar Drehbuch: Robert Hamilton Kamera: Peter Salim Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

