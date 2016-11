Der einst so mächtige "Scorpion King" Mathayus ist tief gesunken: Sein Reich ist zerfallen und seine Königin hat er an die Pest verloren. Um Macht und Ruhm von einst zurückzuerobern, schlägt er sich abermals als Söldner durch und muss ein Königreich gegen einen bösen Tyrannen und dessen Geisterarmee verteidigen. In Google-Kalender eintragen