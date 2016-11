RTL NITRO 20:15 bis 22:35 Abenteuerfilm Die Mumie USA 1999 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ägypten im Jahre 1719 v. Chr. Der Hohepriester Imhotep hat eine verhängnisvolle Affäre mit Anck-Su-Namum, der Geliebten des Pharaos. Als die beiden entdeckt werden, tötet Imhotep den Gottkönig der Ägypter. Doch die Palastwachen stellen die Liebenden. Anck-Su-Namum wählt den Freitod. Den Hohepriester erwartet ein schreckliches Schicksal: Er wird lebendig einbalsamiert und mit einer Horde Skarabäuskäfer zusammen in den Sarkophag gelegt, um von den Biestern auf grässlich langsame Weise aufgefressen und zur Mumie verwandelt zu werden. Ägypten im Jahre 1923 n. Chr.: Evelyn ist Ägyptologin mit Leib und Seele. Leider hat ihre bisherige wissenschaftliche Laufbahn hauptsächlich innerhalb von Museumsmauern stattgefunden, so dass ihr die notwendige Erfahrung für die wahren Feldstudien noch fehlen. Aber das soll sich ändern, als sie durch ihren Bruder Jonathan ein Artefakt in die Hand bekommt, das eine Verbindung zu Hamunaptra, der legendären Stadt der Toten aufweist, in der unermessliche Reichtümer vermutet werden und auch das Sagen umwobene 'Buch des Amun-Ra', des Gottes des Todes, aufbewahrt sein soll. Als kurz darauf der amerikanische Abenteurer Rick O'Connell auftaucht, der behauptet, den Standort des verschollenen Ortes zu kennen, trifft sie eine schnelle Entscheidung: Rick soll sie nach Hamunaptra führen. Auf dem Weg dorthin stellen sie fest, dass sie leider nicht die einzigen sind, die von dem Geheimnis erfahren haben. Eine Truppe amerikanischer Glücksritter ist ebenfalls unterwegs auf der Suche nach Gold und Ehre. Sie sind es auch, die trotz der deutlichen Warnhinweise bezüglich des Fluchs der Mumie die Jahrhunderte alten Siegel zu den verborgenen Grüften aufbrechen. Die Ägyptologin findet dafür das Buch des Todes und kann es mittels des Artefaktes, das sich als eine Art Schlüssel entpuppt, sogar öffnen. Unerfahren wie sie ist, macht sie prompt den größten Fehler, den der Besitzer des Buches des Todes wohl begehen kann: Sie liest laut eine der darin erhaltenen Beschwörungen vor. Und dabei erwischt sie genau den Spruch, der die Mumie des Hohepriester Imhotep zum Leben erweckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Richard "Rick" O'Connell) Rachel Weisz (Evelyn "Evy" Carnahan) John Hannah (Jonathan "Jon" Carnahan) Arnold Vosloo (Imhotep) Kevin J. O'Connor (Beni Gabor) Oded Fehr (Ardeth Bay) Jonathan Hyde (Dr. Allen Chamberlain) Originaltitel: The Mummy Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Stephen Sommers, Lloyd Fonvielle, Kevin Jarre Kamera: Adrian Biddle Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12