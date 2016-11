RTL NITRO 18:05 bis 18:35 Comedyserie M*A*S*H Die unter Beschuss liegen USA 1973 2016-11-30 14:00 Live TV Merken Mitten in einem romantischen Picknick geraten Hawkeye und eine Krankenschwester ins Visier eines Heckenschützen. Die beiden ergreifen die Flucht ins Camp, doch auch dort fühlt sich keiner mehr sicher. Selbst unter der Dusche gerät man in das Fadenkreuz des Killers. Erst nach Tagen kommt die angeforderte Luftunterstützung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Wayne Rogers (Trapper John) McLean Stevenson (Henry Blake) Loretta Swit (Hot Lips) Larry Linville (Major Franklin Marion Burns) Gary Burghoff (Corporal Walter Eugene O'Reilly) Dennis Troy (Ambulance Driver) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Jackie Cooper Drehbuch: Richard Powell, Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr.