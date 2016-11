RTL NITRO 14:55 bis 15:20 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Mistbiene sucht Tölpel USA 1967 Live TV Merken Major Hochstetter hat endlich gemerkt, dass es in der Umgebung von Stalag 13 verhältnismäßig oft zu Sabotageakten kommt. Eine Durchsuchung bringt natürlich keine Beweise, und so setzt Hochstetter seine Geheimwaffe auf die bekannte Schwachstelle im Lager an: Eva Müller, die attraktive Gestapo-Agentin, soll sich an Feldwebel Schultz heranmachen und ihn aushorchen. Der Plan schlägt fehl, weil niemand glauben kann, dass sich Eva für Schultz interessiert - außer Schultz natürlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Gene Reynolds Drehbuch: Bernard Fein, Laurence Marks, Albert S. Ruddy Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding