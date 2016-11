RTL NITRO 12:05 bis 12:55 Actionserie Walker, Texas Ranger Mord im Reservat USA 1994 Live TV Merken Charlie Three Feathers wird ermordet. Kurz darauf wird David Little Eagle Jackson, Ranger Walkers Cousin, von zwei FBI-Agenten verhaftet. Walker versucht, seinem Cousin zu helfen und stößt dabei auf die kriminellen Machenschaften eines gewissen Arthur Claybrook, der sich auf illegalem Weg Uran-Schürfrechte für das Reservat besorgt hatte. David hatte von Charlie Three Feathers den Schlüssel zu einem Tresorfach mit Beweisen erhalten und soll nun als Mitwisser beseitigt werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Floyd 'Red Crow' Westerman (Uncle Ray Firewalker) Steve Boyum (FBI Agent Jack Brody) Clarence Gilyard (James Trivette) Eugene Robert Glazer (FBI Agent Tom Sanders) Lou Hancock (Mabel Shoop) Stacie Johnsen (On Camera) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Harold Apter Kamera: Frank E. Johnson Musik: Velton Ray Bunch