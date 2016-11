RTL NITRO 09:05 bis 09:45 Krimiserie Leverage Vollgas USA 2010 HDTV Live TV Merken Paul Mantlo wird auf der Autobahn von der Polizei verfolgt und des Autodiebstahls verdächtigt. Bei einem Routine-Check in der Werkstatt wurde zuvor festgestellt, dass die Fahrzeugnummer seines Wagens als gestohlen gemeldet wurde. Doch Mantlo beteuert, unschuldig zu sein und sein Auto rechtmäßig bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft zu haben. Gebeutelt von seinem vorläufigen Aufenthalt im Gefängnis, bittet er nun Nate um Hilfe. Offensichtlich ist er dem korrupten Autohändler und ehemaligen Rennfahrer Duke Penzer zum Opfer gefallen. Jener verkauft erfolgreich Gebrauchtwagen zu Niedrigpreisen, die er seinen Kunden nur so günstig anbieten kann, weil die Autos gestohlen und mit einer manipulierten Fahrgestellnummer gekennzeichnet wurden. Dabei macht Penzer sich keineswegs selbst die Hände schmutzig, sondern heuert bei jedem Diebstahl eine Bande professioneller Autodiebe rund um deren Anführer Lefty an - ein idealer Fall für Parker: Immerhin war sie selbst einmal Autoknackerin und weiß genau, worauf es ankommt. Daher schleusen sich Parker und Hardison getarnt als Autodiebe in Leftys Bande ein. Doch um aufgenommen zu werden, müssen sich die beiden einer schweren Prüfung unterziehen. In der Bande ist auch die junge Josie, die Parker zunehmend bewundert. Indes macht Nate Penzer Konkurrenz, indem er seinen eigenen Autohandel eröffnet. Zudem präsentiert er sich gemeinsam mit Sophie auch auf der Rennstrecke, auf der Penzer noch immer gelegentlich Rennen fährt und den Streckenrekord hält. Nate unterbietet den Rekord und fordert so Penzer zu einem Rennen heraus: Der Gewinner erhält Penzers heiß geliebten Oldtimer-Rennwagen. Doch Penzer hat auch ein Auge auf Sophie geworfen, die weiß, wie sie den abgehalfterten Geschäftsmann neugierig macht und verrät ihm, dass eine vermeintliche Lieferung gestohlener Wagen demnächst im Hafen eintreffen soll. Penzer sieht seine Chance, Nate auszustechen und schickt Leftys Männer los, um sich die Ware unter den Nagel zu reißen. Alles läuft nach Plan - bis ausgerechnet Parker plötzlich Gewissensbisse bekommt und Josie erzählt, dass es sich bei der Lieferung um einen Hinterhalt handelt, was das gesamte Leverage-Team in ungeahnt große Schwierigkeiten bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Christian Kane (Eliot Spencer) Beth Riesgraf (Parker) Aldis Hodge (Alec Hardison) Malese Jow (Josie) Don Alder (Lefty) Originaltitel: Leverage Regie: Marc Roskin Drehbuch: Albert Kim Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12