Im bayrischen Erlangen steht Demet Tatzel, genannt Demi, vor dem größten Schritt in ihrem Leben. Mit 37 packt sie die Koffer, nimmt ihre zwei Kinder und wandert nach Florida aus. Zu einem Mann, den sie erst ein paar Wochen vorher im Internet kennengelernt und erst einmal in ihrem Leben gesehen hat. Die letzten Jahre waren hart für Demi: Trennung vom Vater der Kinder. Rosenkrieg. Sorgerechtsschlacht. Sollte es jetzt bergauf gehen? Wird Zweifach-Mama Demet in Florida glücklich? Oder hat ihr neuer Freund vielleicht ein ganz anderes Gesicht? Denn auswandern aus Liebe ist immer ein Risiko. Das musste Sina Shannon am eigenen Leib erfahren: Vor sechs Jahren nahm die junge Frau all ihren Mut zusammen und zog für ihren Internetschwarm nach Florida. Ohne festen Job in der Tasche. Ohne Startkapital. Doch diesen Schritt sollte die Deutsche bitter bereuen. Sina erlebte in Amerika die Hölle auf Erden. Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer