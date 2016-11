VOX 06:00 bis 06:55 Krimiserie CSI: NY Über den Wolken USA, CDN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Auf der Herrentoilette des Flughafens wird eine männliche Leiche in der Uniform eines Sky Marshals gefunden. Da Luftpolizisten normalerweise bewaffnet sind, man bei dem Toten aber weder eine Pistole noch einen Ausweis findet, bestehen Zweifel, ob es sich tatsächlich um einen Sky Marshal handelt. Die Analyse der Fingerabdrücke bestätigt dies: Bei dem Opfer handelt es sich um den entflohenen Straftäter Anton Greenway. Die Uniform gehörte Roger Stockwell, der einen Tag zuvor in seinem Hotelzimmer erschossen wurde. Die Waffe, mit der der wahre Sky Marshal getötet wurde, führt Mac und sein Team auf eine heiße Spur. An ihr finden sich nämlich die Fingerabdrücke des Nachtclubbesitzers Terrence Davis. Er ist bereits vorbestraft und war einst Anton Greenways Komplize. Allerdings versichert Terrence glaubhaft, dass Anton ihm die Pistole ohne sein Wissen gestohlen habe. Mac bleibt nichts anderes übrig, als das Flugzeug, das Anton besteigen wollte, zurückfliegen zu lassen. Denn dessen Mörder befindet sich vermutlich an Bord... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Jeremy R. Littman, Gary Sinise Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

