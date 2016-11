ProSieben 00:05 bis 00:55 SciFi-Serie Legends of Tomorrow Am Ende der Zeit USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es stellt sich heraus, dass Savages Kampfroboter mit Technik aus der Zukunft gebaut wurde - ein klarer Verstoß gegen die Regeln der Time Master. Rip möchte Savage zum Vanishing Point bringen - einer riesigen Raumstation, die sich am Ende der Zeit befindet und dem Rat der Time Master als Tagungsort dient. Weil Rip keine Zeit verlieren will, überlastet er die Maschinen der "Waverider"; es kommt zu einem folgenschweren Unfall ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Garber (Dr. Martin Stein) Brandon Routh (Ray Palmer/The Atom) Arthur Darvill (Rip Hunter) Caity Lotz (Sara Lance) Ciara Renée (Kendra Saunders) Dominic Purcell (Mick Rory/Heat Wave) Wentworth Miller (Leonard Snart/Captain Cold) Originaltitel: Legends of Tomorrow Regie: Alice Troughton Drehbuch: Cortney Norris, Anderson Mackenzie Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12