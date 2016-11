ProSieben 21:15 bis 21:40 Trickserie Die Simpsons Warten auf Duffman USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Schauspieler, der die berühmte Werbefigur Duffman spielt, ist krank und hängt deshalb seinen Job an den Nagel. Bei einem TV-Contest wird ein würdiger Nachfolger gesucht - der Gewinner ist: Homer. Doch sein Traumjob verliert für ihn ganz schnell seinen Reiz, als er erfährt, dass er selbst kein Bier trinken darf und sieht, wieviel Leid Bier in der Welt anrichtet. Nun macht Homer als Duffman nur noch Werbung für alkoholfreies Bier. Das kommt leider nicht bei allen gut an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: John Frink Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12