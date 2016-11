ProSieben 20:15 bis 20:45 Trickserie Die Simpsons Ein Herz und eine Krone USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während Mr. Burns mit einem nigerianischen König einen lukrativen Uran-Deal aushandelt, soll Homer sich um dessen Tochter, Prinzessin Kemi, kümmern. Als die beiden in Moes Bar auftauchen, hat die junge Schönheit Ärger am Hals: Moe glaubt, dass sie mit einem Kerl verwandt sein muss, der ihn als "nigerianischer Prinz" mit einer fiesen E-Mail-Abzocke hereingelegt hat. Nun soll Kemi Moe den Verlust ersetzen. Doch dann lässt sie ihren unwiderstehlichen Charme spielen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Timothy Bailey Drehbuch: Brian Kelley Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12