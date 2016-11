Pro7 Fun 22:10 bis 23:45 Komödie Mr. Deeds USA 2002 2016-12-03 08:45 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hobbydichter und Pizzeriaunternehmer Longfellow Deeds (Adam Sandler) führt ein bescheidenes, aber glückliches Leben in der Provinz, als aus heiterem Himmel eine 40-Milliarden-Dollar-Erbschaft über ihn herein bricht. Um fortan Gutes zu wirken, übersiedelt der naive Menschenfreund nach New York, wo ihn sofort Raubritter aller Couleur in die Mangel nehmen bzw. sensationslüsterne Medien nur auf die nächste Peinlichkeit des Dorftrottels lauern. In einer zunächst alles andere als vertrauenswürdigen Reporterin (Winona Ryder) und einem skurrilen Butler (John Turturro) findet Deeds Mitstreiter.

Adam Sandler, bisher nicht unbedingt als Filigran-Mime verschrieen, überzeugt auf ganzer Linie als Nachfolger von Gary Cooper in diesem gut gelaunten und pointierten Remake des Frank Capra-Klassikers "Mr. Deeds geht in die Stadt". Schauspieler: Adam Sandler (Longfellow Deeds) Winona Ryder (Louise "Babe" Bennett / Pam Dawson) John Turturro (Emilio Lopez) Steve Buscemi (Crazy Eyes) Jared Harris (Mac McGrath) Peter Gallagher (Chuck Cedar) Allen Covert (Marty) Originaltitel: Mr. Deeds Regie: Steven Brill Drehbuch: Tim Herlihy Kamera: Peter Lyons Collister Musik: Teddy Castellucci Altersempfehlung: ab 6