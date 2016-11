RTL Passion 03:00 bis 03:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-03 06:00 Merken Während Katja scheinbar entschieden ist, ihre Auszeit vom Eis fortzusetzen, wird Claudia von Richard und Axel unter Druck gesetzt. Sie soll Katja wieder aufs Eis holen. Doch Katja stellt nach der herben Kritik des Startrainers ihr Können in Frage. Vanessa ist fassungslos, dass das Eishockeyteam aus Kostengründen aufgelöst werden soll. Als sie keine Lösung findet, die beiden Seiten gerecht wird, kommt sie ins Grübeln, ob die Geschäftswelt und damit Jennys Erbe überhaupt etwas für sie ist. Franziska und Florian sind entschieden, das Thema "Sex" in ihrer Beziehung erstmal auszuklammern. Doch obwohl beiden die Gedanken darüber nicht aus dem Kopf gehen und sie überall hin verfolgen, versichern sich Franziska und Florian gegenseitig, dass sie keinen Sex brauchen. Aber dann werden sie von ihren starken Gefühlen füreinander übermannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

