RTL Passion 22:10 bis 22:35 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-11-29 03:50 Merken Während Philip fassungslos verarbeiten muss, dass Elena hinter dem Diebstahl seiner Identität steht, flüchtet die vor der Konfrontation und sucht Hilfe bei Gerner. Verzweifelt kann sie zumindest verhindern, dass Philip sie anzeigt, doch dem Urteil ihrer Freunde kann Elena nicht entfliehen... Ayla lässt Davids widersprüchliches Verhalten keine Ruhe. Sie spürt, dass er nicht die Wahrheit sagt und sich ihr unter Vorwänden entzieht. Als sie mit ihren Nachfragen Gerner auf den Plan ruft, verlangt der von David, Ayla zur Räson zu bringen - sonst wird er sich ihrer annehmen. So unter Druck gesetzt, greift David schließlich zu einem drastischen Mittel, um Ayla zu schützen... Emily ist guter Dinge, als sich der langersehnte Handwerker ankündigt, der den Wasserschaden in ihrer Wohnung beheben soll. Umso irritierter ist Emily dann jedoch, als sie sich einem raubeinigem Ex-Knacki gegenübersieht, der wenig vertrauenserweckend wirkt. Als Emily dringend weg muss, spannt sie Mesut ein, den vermeintlich Kriminellen zu bewachen. Der schießt mit seinen Vorsichtsmaßnahmen jedoch übers Ziel hinaus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten