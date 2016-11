RTL Passion 20:15 bis 21:10 Serien Outlander Täuschungen und Rätsel USA 2016 2016-11-29 23:25 Merken Jamie überredet Duverney dazu, die Rebellion nicht zu finanzieren - und trifft sich mit Prince Charles und Duverney. Prince Charles behauptet, bereits ausreichend finanziert zu werden und schlägt eine Allianz zwischen Frankreich und England vor. Jamie engagiert daraufhin einen jungen Taschendieb, um den Postverkehr von Prince Charles abzufangen, um damit herauszufinden, wer das Geld zur Verfügung stellt. Als eine in Musiknoten verschlüsselte Nachricht entschlüsselt werden kann, stellt sich heraus, dass Sandringham tatsächlich beide Parteien in diesem Konflikt unterstützt. Jamie ist entschlossen, ihn zu überreden, seine Meinung zu überdenken, doch Claire zögert ihn dabei zu unterstützen, weil sie fürchtet, dass im Zuge dessen die Wahrheit über Black Jack herauskommen wird. Jamie diesbezüglich im Dunkeln zu lassen, fällt ihr sowieso schon schwer genug. Als sie bei einer Unterredung mit Mary Hawkins erfährt, dass diese Jack Randall heiraten will, wird ihr klar, dass Mary eine Vorfahrin von Frank ist. Sollte Black Jack also sterben, bevor er und Mary eine Chance auf Zweisamkeit hatten, würde Frank niemals existieren. Ein weiterer Grund, sich Sorgen zu machen. Etwas Trost findet sie in ihrer Arbeit als Heilerin im L'Hôpital des Anges. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Metin Hüseyin Drehbuch: Anne Kenney, Diana Gabaldon Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16