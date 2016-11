RTL Passion 17:45 bis 18:45 Serien Outlander Fern der Heimat Schottland USA 2016 Merken Claire und Jamie richten sich allmählich in Frankreich ein. Claire sucht den Kräuterkundigen Raymond auf, da sie Jamie helfen möchte, von den Alpträumen seiner Vergewaltigung von Jack Randall loszukommen. Raymond warnt sie vor Comte St. Germaine, der in Claire seit der Zerstörung seiner Ware auf der Patagonia als gefährlichen Gegner einstuft. Jamie möchte Prince Charles überreden, von seinem Plan, der britischen Krone den Krieg zu erklären, Abstand zu nehmen, während Murtagh Fraser das Ende der Rebellion nur in der Ermordung von Prince Charles sieht. Claire unterstützt Jamies Bemühung um eine Audienz, in der deutlich gemacht werden soll, dass die Rebellion eine verlorene Sache ist. Das Treffen findet in einem berüchtigten Bordell statt, dessen französische Freizügigkeit Jamie und Murtagh stark herausfordert. Jamie ist überrascht, dass Charles sich seine Argumente wirklich anhört, seine Ehrlichkeit lobt und ihn damit beauftragt, über den französischen Finanzminister Joseph Duverney Geld zu beschaffen. Um sich auf dieses Treffen am französischen Hof vorzubereiten, gibt sich Claire als Madame Louise de Roha aus und Jamie schluckt die Bedenken über das neue Aussehen seiner Frau herunter, da er die Notwendigkeit dieser Maskerade erkennt. In Versailles muss Claire erkennen, dass Jamie sehr rasch mit dem anwesenden Adel vertraut zu sein scheint, und dies besonders mit der verführerischen Annalise de Marillac, die ihn König Louis vorstellt. Währenddessen werden Claire und Murtagh in die privaten Gemächer des Königs eskortiert. Jamie gewinnt mit ein paar Tipps betreffend der Verdauung des Königs das Vertrauen des Monarchen und Claire wird der verwegene Joseph Duverney vorgestellt, der sich an Claire heranmacht, in letzter Sekunde jedoch von Jamie gerettet wird, der den Finanzminister in den Fluss wirft, was die Zusammenarbeit mit ihm in Gefahr bringen dürfte. Zurück im Palast finden sie Murtagh in einer erhitzten Diskussion mit dem Duke of Sandringham wieder, dem sie seinen Verrat und Jamies Auslieferung an Jack Randall zwar niemals verzeihen können, doch lässt Jamie Vergangenes vergangen sein und rettet ihn vor Murtagh. Als Claire Alex Randall aus dem Gefolge von Sandringham vorgestellt wird, erfährt sie, dass er nicht nur der Bruder des teuflischen Jack Randall ist, sondern dass dieser tatsächlich noch lebt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Metin Hüseyin Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16