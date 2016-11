RTL Passion 09:00 bis 09:25 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-29 15:10 Merken Deniz demonstriert vor Christoph zwar Einigkeit mit Jenny, doch kaum allein, zeigt sich, dass er alles andere als einverstanden mit ihren Methoden ist. Während sich Jenny über Deniz' Moralvorstellungen aufregt, fragt dieser sich zunehmend verunsichert, ob er und Jenny wirklich ein gutes Team sind. Und tatsächlich kommt er zu Jennys Entsetzen zu dem Schluss, dass es besser wäre, ihre Partnerschaft aufzukündigen... Während Michelle damit hadert, ob sie Vincent eine Niere spenden soll, scheint Vincent alles in Bewegung zu setzen, damit Michelles Sperre aufgehoben wird und schürt mit seinem scheinbar selbstlosen Einsatz weiter Michelles schlechtes Gewissen... Ingo leidet darunter, dass er nicht mit Diana sprechen kann, um ihr zu erklären, dass er endlich geschieden und somit frei ist. Als er etwas Ablenkung sucht und dabei Ronny kennenlernt, führt dieser ihm vor Augen, dass man für seine große Liebe alles tun muss. Und so wird Ingo aktiv und versucht herauszufinden, wo Diana ist. Er will ihr endlich sagen, dass er sie liebt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt