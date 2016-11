RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2016-12-03 05:10 Merken Nachdem Anna in der Schule vergeblich auf Ole gewartet hat, versucht Kati ihr Mut zu machen, dass es bestimmt einen guten Grund für Oles Fernbleiben gibt. Doch als Anna dann erfährt, dass Ole auch die Nachhilfe von Paco abgesagt hat, glaubt sie, dass Ole mit ihren Gefühlen nur gespielt hat. Wolfgang und Karin harmonieren bei der Arbeit immer besser miteinander. Als Wolfgang angeboten wird, ein Seminar zu leiten und er Karin bittet, mitzukommen, nimmt sie gerne an. Eva gegenüber behauptet Karin, ihre Gefühle zu Wolfgang unter Kontrolle zu haben. Angeblich begleitet sie ihn nur deswegen, weil sie ihm ihre Unterstützung versprochen hat. Rolf hat beim Hinterherspionieren beobachtet, wie Svenja sich mit einem geheimnisvollen Unbekannten trifft. Zurück in der Schillerallee konfrontiert er Till mit seinen Verdächtigungen bezüglich des Au-Pairs. Von Till zur Rede gestellt, erfindet Svenja eine glaubwürdig klingende Ausrede, doch Tills Misstrauen ist geweckt. Und während er mit Ute telefoniert, um mit ihr über Svenja zu sprechen, bemerkt er nicht, wie Conor sich hinter seinem Rücken in Lebensgefahr bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 286 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 46 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 46 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 46 Min.