Super RTL 18:10 bis 18:45 Trickserie Tom und Jerry Spieler aus Leidenschaft / Tom und die Löwennummer / Tom gibt'ne Party / Tom und der Keulendieb USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tom trainiert wie besessen das Billard-Spielen. Als er die Kugel versehentlich in Jerrys Schlafzimmer schießt, ist Jerry ziemlich böse auf den Kater... 2. Geschichte: Tom hört im Radio, dass ein Löwe aus dem Zirkus ausgebrochen ist. Völlig verängstigt verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Als Jerry beschließt, der orientierungslosen Raubkatze zu helfen, bricht schon bald Chaos aus... 3. Geschichte: Tom ist in Feierlaune: Er lädt Freunde von der Straße in sein Haus ein. Als diese anfangen zu musizieren, wird Jerry von dem Lärm geweckt. Und das gefällt dem Mäuserich überhaupt nicht... 4. Geschichte: Tom findet in der Küche einen saftigen Braten. Als er dabei erwischt wird, wie er sich an einer Keule zu schaffen macht, versucht er Jerry die Schuld in die Schuhe zu schieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6