Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Camp Sumpfgrund Theaterpremiere / Der Frankenstein-Handwerker CDN 2013 Stereo HDTV 1. Geschichte: Möchtegern-Künstler Armand hat seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Dabei herausgekommen ist ein Theaterstück. Leider ist sein Werk bislang noch nirgends uraufgeführt worden. Scotty, Greta und Kurt wollen dies ändern. Um dem Bigfoot eine Freude zu machen, planen sie das Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Doch Suzi droht ihr hehres Vorhaben scheitern zu lassen. 2. Geschichte: Weil Sawyer meist zu beschäftigt ist, um mit Scotty, Greta und Kurt zu spielen, wollen die drei ihn entlasten. Sie bauen einen Frankenstein-Handwerker, der sich um die Reparaturen im Camp kümmern soll. Nun hat Sawyer zwar mehr Zeit, doch er fühlt sich entsetzlich nutzlos. Aus lauter Verzweiflung rennt er ins Camp Sonnenschein und repariert dort alles, was sich ihm in den Weg stellt. Im Camp Sumpfgrund gerät indessen der Frankenstein-Kollege vollkommen außer Kontrolle. Hier kann nur einer helfen, nämlich Sawyer, doch der ist ja bei der Konkurrenz. Originaltitel: Camp Lakebottom Altersempfehlung: ab 6