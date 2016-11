Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Benjamin Blümchen als Babysitter D 2002 Stereo HDTV Live TV Merken Elefantenbaby Elmi aus dem Altstädter Zoo ist ein richtiger Wirbelwind. Und da so ein kleiner Rabauke beaufsichtigt werden muss, übernehmen Benjamin und Otto den Job als Babysitter. Auch Baron Zwiebelschreck braucht dringend eine Aufsicht für seine Nichte Wilhelmine und seinen Neffen Wilhelm. Diese Aufgabe übernimmt kurzentschlossen Butler James. Doch Babysitten ist gar nicht einfach. So macht sich Elmi heimlich auf und davon und auch Wilhelm und Wilhelmine entwischen James. Im Zoo treffen die drei Ausreißer aufeinander und stellen gemeinsam jede Menge Unsinn an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Thomas Platt

