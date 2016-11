RTL Plus 20:15 bis 21:50 Krimi Doppelter Einsatz Gefährliche Liebschaft D 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Caro und Sabrina müssen hilflos mit ansehen, wie der Kronzeuge, den sie bis zum Prozess gegen einen der Bosse aus dem organisierten Verbrechen schützen sollen, vor ihren Augen umgebracht wird. Die beiden Kommissarinnen schwören, den Täter und seinen Auftraggeber nicht davonkommen zu lassen. Doch bevor die Ermittlungen fortgesetzt werden können, hat Caro ein für sie unfassbares Erlebnis: Nach einem Abend in einer Kneipe wacht Caro blutüberströmt am Straßenrand auf, ohne die geringste Erinnerung an das, was passiert ist. Als sie nach Hause kommt, wird sie von der Polizei festgenommen und erfährt, dass sie in der Nacht im betrunkenen Zustand einen Verkehrsunfall verursacht und dabei zwei Menschen getötet hat. Jetzt wird sie wegen Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung unter Anklage gestellt. Und zu allem Überfluss stellt sich heraus, dass Caro die Nacht offensichtlich mit einem Mann verbracht hat, der bezeugt, dass sie sich sinnlos betrunken hat... Caro ist am Ende und beinahe schon selbst von ihrer Schuld überzeugt, obwohl sie sich an nichts erinnern kann. Währenddessen jagen die Beamten des KK15 den Auftragskiller, der den Kronzeugen getötet hat. Als die Beamten endlich sicher sind, ihn identifizieren zu können, stellt sich heraus, dass es der Mann ist, mit dem Caro angeblich die Nacht verbracht hat und der inzwischen Hauptzeuge der internen Ermittlung im Verfahren gegen Caro ist. Langsam wird ihr und Sabrina klar, dass das Ganze eine Intrige gegen Caro ist, um sie - die statt des toten Kronzeugen selbst vor Gericht aussagen will - aus dem Weg zu schaffen und zugleich als Zeugin unglaubwürdig zu machen. Außerdem wird der Mörder durch diesen Trick plötzlich von der internen Abteilung gegen die Beamten des KK15 abgeschirmt. Hinzu kommt noch, dass die Gegenseite offensichtlich über Interna des KK15 informiert wird: Es muss einen Maulwurf geben. Wird es Sabrina und Caro, die inzwischen gekündigt hat, um ihrer Suspendierung zuvorzukommen, trotz all dieser Widrigkeiten noch gelingen, die Täter zur Strecke zu bringen und das Lügengespinst aufzulösen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Eva Herzig (Caroline Behrens) Gerhard Garbers (Bertil Jensen) Jockel Tschiersch (Karl-Heinz Dilba) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Burghart Klaußner (Staatsanwalt Galwitz) Originaltitel: Doppelter Einsatz Regie: Thorsten Näter Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Joachim Hasse