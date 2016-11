Pro7 MAXX 02:55 bis 04:15 Actionfilm Set Up USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sonny, Dave und Vincent sind seit der Kindheit gute Freunde. In Detroit wickeln sie einen großen Coup ab: Sie rauben Diamanten im Wert von fünf Millionen Dollar. Weil Vincent die Beute aber für sich will, schießt er auf seine Komplizen. Dave stirbt, doch Sonny überlebt - und sinnt auf Rache. Er sucht die Unterstützung des berüchtigten Mafia-Gangsters Biggs, für den er zuvor eine Gefälligkeit erledigen muss. Und bald tauchen auch die Eigentümer der gestohlenen Diamanten auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Biggs) Curtis "50 Cent" Jackson (Sonny) Ryan Phillippe (Vincent Long) Randy Couture (Petey) Jenna Dewan-Tatum (Mia) Brett Granstaff (Dave Hall) James Remar (William Long) Originaltitel: Setup Regie: Mike Gunther Drehbuch: Mike Behrman, Mike Gunther Kamera: Steve Gainer Musik: The Newton Brothers Altersempfehlung: ab 16

