Pro7 MAXX 15:10 bis 15:35 Trickserie Dragon Ball Z Kai Goku ist im All verschwunden! J 2010 16:9 HDTV Neue Folge Planet Namek ist nun Geschichte. Nach der Explosion desselben befürchten Bulma und Son Gohan, dass Son Goku bei dem Untergang gestorben ist. Gerade als sie ihn zum Leben erwecken wollen, erfahren sie jedoch, dass Son Goku noch am Leben ist. Die Bewohner von Namek ziehen unterdessen auf einen anderen Stern. Son Gokus Rückkehr lässt aber auf sich warten ... Originaltitel: Dragon Ball Kai: Doragon bôru Kai Musik: Kenji Yamamoto Altersempfehlung: ab 6