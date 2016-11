Silverline 02:35 bis 04:25 Horrorfilm Two Eyes Staring B, NL 2010 20 40 60 80 100 Merken Die neunjährige Lisa zieht mit ihren Eltern von den Niederlanden nach Belgien, in das Haus der kürzlich verstorbenen Großmutter. Da die Kleine schon früher zum Fantasieren neigte, beunruhigen ihre treuherzigen Geschichten von der neuen - nur für sie sichtbaren - Freundin zunächst niemanden. Doch das Gespenst namens Karen hütet ein Geheimnis: Es gibt vor, die tote Zwillingsschwester von Lisas Mama zu sein. Und diese verhält sich, hin- und hergerissen von heftigen Stimmungsschwankungen, zunehmend eigenartig in dem maroden Gemäuer ihrer Geburtsstätte. Bald mehren sich unheilvolle Ereignisse, eine Katastrophe bahnt sich an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hadewych Minis (Christine) Barry Atsma (Paul) Isabelle Stokkel (Lisa) Charlotte Arnoldy (Karen) Warre Borgmans (Psychiater) Philippe Colpaert (Peter) Bart Slegers (Geert) Originaltitel: Zwart Water Regie: Elbert van Strien Drehbuch: Elbert van Strien, Paulo van Vliet Kamera: Guido van Gennep Musik: Han Otten, Maurits Overdulve Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 383 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 173 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 113 Min. Scarlett

Liebesfilm

Tele 5 02:30 bis 04:00

Seit 53 Min.