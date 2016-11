Silverline 17:00 bis 18:20 Drama To Kill a Man F, CHI 2014 20 40 60 80 100 Merken Als Jorge von einer Gruppe Gewaltverbrecher schikaniert wird, wendet er sich an die Behörden, doch auf Hilfe wartet er vergeblich. Sogar als dieselben Schläger seinen Sohn lebensgefährlich verletzen, schützt das System einzig die Täter. Jorge sieht nur einen Weg seine Familie zu schützen: Er muss das Gesetz in die eigene Hand nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Antivilo (Kalule) Daniel Candia (Jorge) Ariel Mateluna (Jorgito) Alejandra Yañez (Marta) Paula Leoncini (Fiscal) Jennifer Salas (Nicole) Don Willie (Daniel) Originaltitel: Matar a un hombre Regie: Alejandro Fernández Almendras Drehbuch: Alejandro Fernández Almendras Musik: Pablo Vergara Altersempfehlung: ab 16