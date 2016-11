Silverline 08:00 bis 09:15 Horrorfilm Die Nacht der Zombies - As Night Falls USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Die Eltern der zehnjährigen Amelia entscheiden, dass es Zeit für sie ist, ihre letzte Ruhe zu finden - mit einem zerschmetterten Körper in einem namenlosen Grab. 50 Jahre später kehren Mama und Papa aus der Hölle zurück, mit der Absicht/Bestimmung ihren tödlichen Erziehungsdisziplinen allen zuzufügen die bei Einbruch der Dunkelheit nicht schlafen (begierig darauf, ihre spezielle Form der Disziplinierung auch anderen ungezogenen Mädchen angedeihen zu lassen.) Die Schwestern Holly und Elizabeth schmeißen eine Party, auf der das Elternpaar der Hölle erst ihren Freunden den Garaus macht und dann hinter den Mädchen her ist. Als auch noch ihr Bruder Charlie auftaucht, ist die Familie vereint. Und bereit herauszufinden, was es heißt, verschärft strenge Eltern zu haben! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debbie Rochon (The Mother) Deneen Melody (Elizabeth) Raine Brown (Stephanie) Julie Anne (Olivia) Rod Grant (Principal) Joe Davison (Charlie) Jeremy King (Tim) Originaltitel: As Night Falls Regie: Joe Davison Drehbuch: Joe Davison Kamera: Brian Bourke Musik: Clint Bailly Altersempfehlung: ab 16