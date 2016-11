kabel1 classics 11:40 bis 13:20 Actionfilm Gone in 60 Seconds USA 1974 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Versicherungs-Detektiv Maindrian Pace geht nach Feierabend illegalen Aktivitäten nach. Er und sein Team stehlen Autos. Nun kommt ein lukrativer Auftrag für die Bande ins Haus geschneit. Ein Drogenbaron beauftragt sie, eine große Zahl teurer Wagen zu stehlen. Ein Auto nach dem anderen wird geknackt, doch als sie einen 1973er Ford Mustang im Visier haben, kommt ihnen die Polizei auf die Schliche. Eine rasante Verfolgungsjagd nimmt ihren Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: H.B. Halicki (Maindrian Pace / Vicinski) Marion Busia (Pumpkin Chase) Jerry Daugirda (Eugene Chase) James McIntyre (Stanley Chase) George Cole (Atlee Jackson) Ronald Halicki (Corlis Pace) Markos Kotsikos (Onkel Joe Chase) Originaltitel: Gone in 60 Seconds Regie: H.B. Halicki Drehbuch: H.B. Halicki Kamera: Scott Lloyd-Davies, Jack Vacek Musik: Ronald Halicki, Philip Kachaturian Altersempfehlung: ab 16