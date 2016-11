N24 Doku 03:20 bis 04:05 Dokumentation Japans geheime Flotte USA 2009 Merken Kurz bevor US-Atombomben die Städte Hiroshima und Nagasaki zerstörten, nahmen zwei hypermoderne japanische Kriegs-U-Boote Kurs auf einen US-Stützpunkt im Pazifik. Nach der Kapitulation Japans beschlagnahmte das US-Militär alle Schiffe der Flotte, versenkte sie jedoch schon bald darauf. In dieser Dokumentation versucht ein Forscherteam mit einem Tiefsee-U-Boot die Wracks in mehr als 1.000 Meter Tiefe zu finden und Licht in ein mysteriöses Kapitel der Kriegsgeschichte zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Samurai Sub

