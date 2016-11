N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder "Skull and Bones": Wie viel Macht hat der Geheimbund wirklich? "Skull and Bones": Wie viel Macht hat der Geheimbund wirklich? D 2015 Merken Der ominöse Name und die skurrilen Rituale, die bei ihren Treffen angeblich stattfinden, prädestiniert die "Skull and Bones"-Vereinigung für Verschwörungstheorien. "Welt der Wunder" geht der Frage nach, wie mächtig der Geheimbund wirklich ist. Außerdem: Tomahawks, Pfeil und Bogen - wie gefährlich war die Jagdausrüstung der Indianer? Achtung, Glutamat - welche Risiken stecken im künstlichen Geschmacksverstärker? Und: Wie sieht ein Leben mit ständiger Schlaflosigkeit aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder