N24 Doku 15:00 bis 15:55 Dokumentation Die Science Fiction Propheten - Philip K. Dick: Von Total Recall bis Minority Report USA 2011 Merken Was ist Realität? Ist es möglich, in zwei Welten gleichzeitig zu existieren? Autor Philip K. Dick inspirierte Künstler und Wissenschaftler gleichermaßen. Die Doku widmet sich einem der wichtigsten Schriftsteller der Science Fiction und untersucht seine Konzepte von alternativen Realitäten und Paralleluniversen. Sie beleuchtet, inwiefern Dicks Theorien auf der einen Seite die Entwicklung von Robotern beeinflusst und darüber hinaus Filmemacher in Hollywood fasziniert haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prophets of Science Fiction