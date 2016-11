N24 Doku 08:35 bis 09:15 Magazin Welt der Wunder Kraft trifft Perfektion: Wie macht sich die Kettensäge als Küchengerät? Kraft trifft Perfektion: Wie macht sich die Kettensäge als Küchengerät? D 2015 Merken Faszinierend und riskant: Der Umgang mit Kettensägen muss geübt sein. Doch wie wird die optimale Maschine hergestellt und was muss bei der Handhabe beachtet werden? Zwei Profis prüfen für "Welt der Wunder" die Säge auf ihre Tauglichkeit als Küchengerät. Außerdem: Lebensgarant Staub - was macht die winzigen Partikel so wichtig? Der etwas andere Job: Wie Geisterjäger dem Übersinnlichen auf der Spur sind. Und: Zauberhafter Hexenbesen - wie viel Wahrheit verbirgt sich in dem Utensil? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder