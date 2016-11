SWR 03:20 bis 03:50 Comedy Freunde in der Mäulesmühle präsentiert von Albin Braig und Karlheinz Hartmann D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nichts wird mehr beim Namen genannt. Alles wird geschönt, die Putzfrau wird zur Raumkosmetikerin und aus dem Altersheim wird die Seniorenresidenz. Das gefällt Albin (Albin Braig), während Karle (Karlheinz Hartmann) die direkte Bezeichnung vorzieht. Eine direkte Sprache spricht Oliver Beerhenke, der "Pfundskerl", der mit viel Humor und Selbstironie seine Unzulänglichkeiten beschreibt. Was Erkenbrechtsweiler, ein Dorf in der Nähe des Hohenneufens, alles nicht hat und was es hat, das besingt Harald Immig in launigen Worten zur Gitarre, begleitet von Ute Wolf mit der Trommel. Ein Lied, das in der Mäulesmühle Kultstatus hat. "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" besingt das Schicksal der "Sabine Mayer" unter Mitwirkung des Publikums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Albin Braig, Karlheinz Hartmann Gäste: Gäste: Oliver Beerhenke, Harald Immig, Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle Originaltitel: Freunde in der Mäulesmühle

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 382 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 172 Min. Mord im Orient-Express

Krimi

Das Erste 01:20 bis 03:23

Seit 122 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 112 Min.