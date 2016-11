SWR 23:55 bis 00:25 Kabarett Starbugs Comedy in kabarett.com D 2016 2016-11-29 03:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Philipp Scharri, Performance Poet, Poetry Slammer, Kabarettist und Autor, präsentiert in seiner unnachahmlichen Art: Starbugs Comedy - "Crash Boom Bang!" Sie spielen, tanzen, springen, reiten und fighten. Mit ihrem atemberaubenden Tempo, ihrer Akrobatik, vor allem aber ihrer Komik begeistern sie Fans in aller Welt. Sie brauchen keine Worte, sie sprechen mittels ihrer Körper, kräftig, anziehend und sehr lustig. Ihre Show ist perfekt arrangiert und minutiös getimt. Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel, die wohl die lautesten Pantomimen der Welt, sind ein echter Schweizer Exportschlager. Von New York bis Tokio haben sich die drei Komiker in die Herzen ihres Publikums gespielt und dabei zahlreiche Preise gewonnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philipp Scharrenberg Originaltitel: kabarett.com