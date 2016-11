SWR 15:15 bis 16:00 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Anlagenträume im alten Schlachthof - Erlebnis Modellbahn Dresden D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit knapp einem Jahrzehnt findet jedes Jahr im Februar eine große Modellbahnausstellung in der Messe im alten Schlachthof von Dresden statt. Das Besondere an dieser Veranstaltung: Sie wird nicht von der Messe, sondern von einem Verein organisiert. Vom MEC Theodor Kunz Pirna. Der Modell-Eisenbahn-Club der Elbestadt hat eine lange Tradition, es gibt ihn seit über 40 Jahren. Während dieser Zeit sind zahllose Modellbahnanlagen entstanden, wurden verschiedene Schauen organisiert. Doch die größte Herausforderung lag noch vor den Pirnaern. Sie wollten eine sehenswerte Ausstellung auf die Beine stellen und das Publikum begeistern. Um finanziell nicht in die Miesen zu geraten, hat man auf die Messe in Dresden gesetzt und diese Herausforderung bestanden, sonst würde man 2014 nicht den zehnten Geburtstag feiern. Die komplette Organisation wird von 40 Personen auf ehrenamtlicher Basis geschultert. "Eisenbahn-Romantik" war die letzten beiden Jahre im alten Schlachthof von Dresden und hat sich die eindrucksvollsten Anlagen herausgepickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik