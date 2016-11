SWR 11:35 bis 12:25 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo Ein Erdmann hat es schwer / Ein Mann trifft vier Frauen / Kleines Nashorn trifft große Kiste / Ein Tapir macht Rabatz D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Mann trifft vier Frauen - Zur Zeit genießen fünf Erdmännchen aus Bernburg Asyl im Zoo Leipzig. Vier Mädchen und ein Junge sind nun schon ein paar Wochen in Leipzig. Noch leben das Männchen und die Weibchen getrennt. Jetzt soll er aber die Bernburger Mädchen kennenlernen. Jörg Gräser will sie zusammenbringen. Aber geht das gut? Kleines Nashorn trifft große Kiste - Naima, das kleine Nashorn, soll den Zoo bald verlassen. Es geht nach Rotterdam! Doch dazu muss Naima lernen, in die Transportkiste zu gehen. Es bedarf vertrauensbildender Maßnahmen von Jens Hirmer. Teil Eins: Frühstück in der Kiste. Lässt sie sich locken? Ein Tapir macht Rabatz - Baru, der kleine Tapir, soll seinen Vater kennenlernen. Zumindest wird er diesmal dabei sein, wenn sich seine Eltern begegnen. Seit seiner Geburt vor rund 4 Monaten leben diese getrennt, ein erstes Rendezvous vor ein paar Wochen verlief nicht sehr harmonisch. Aber damit Baru irgendwann ein Geschwisterchen bekommt, müssen sie wieder zueinander finden. Und das möglichst ohne Streit, damit niemandem etwas passiert. Kurator Fabian Schmidt, Michael Ernst und Timo Seeger beobachten sehr genau, wie sich die drei im Stall beschnuppern - noch durch die Gitterstäbe. Sie lassen ihnen Zeit, ehe sie den schützenden Schieber schließlich ziehen. Der Weg in eine gemeinsame Zukunft ist nun offen - wenn alles gut geht. Die Doku-Serie erzählt Geschichten von Menschen und Tieren aus dem Zoo Leipzig, beleuchtet den Alltag hinter den Kulissen eines der renommiertesten Zoologischen Gärten Europas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.