Kabel1 Doku 21:00 bis 21:50 Reportage Experience - Die Reportage Ordnung muss sein - Die Schrebergärtner Ordnung muss sein - Die Schrebergärtner D 2013 16:9 HDTV "Wenn sich die Leute nicht mehr an die Regeln halten, haben wir hier bald das pure Chaos", behauptet Klaus Kühndel. Der ehemalige NVA-Soldat beaufsichtigt nicht etwa ein Gefängnis, sondern eine Kleingartenkolonie. Was einst für absolutes Spießertum stand, erlebt längst einen wahren Boom. Wartezeiten von bis zu drei Jahren für eine solche grüne Oase im grauen Stadtleben sind keine Seltenheit. "Experience - Die Reportage" schaut hinter die Kulissen der Laubenpieper. Originaltitel: Experience - Die Reportage Drehbuch: Simone Bock